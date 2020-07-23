23 июля 2020, 11:04
Два человека погибли в ДТП с легковушками под Омском
Легковушки столкнулись на трассе под Омском, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ЧП случилось утром 23 июля, около 09:00. ВАЗ-2109, за рулем которого сидел 63-летний мужчина, врезался в Nissan Almera на одном из участков Новосибирского тракта.
Водитель и 51-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибли на месте аварии от полученных травм. Владельца иномарки доставили в больницу.
Причину ДТП предстоит выяснить, написало ИА Nation News.