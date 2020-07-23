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    23 июля 2020, 11:04

    Два человека погибли в ДТП с легковушками под Омском

    Алена Макаренко

    Легковушки столкнулись на трассе под Омском, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
    Два человека погибли в ДТП с легковушками под Омском

    ЧП случилось утром 23 июля, около 09:00. ВАЗ-2109, за рулем которого сидел 63-летний мужчина, врезался в Nissan Almera на одном из участков Новосибирского тракта.

    Водитель и 51-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибли на месте аварии от полученных травм. Владельца иномарки доставили в больницу.

    Причину ДТП предстоит выяснить, написало ИА Nation News.

    Новости SMI.FM