Два человека погибли в ДТП с легковушками под Омском

ЧП случилось утром 23 июля, около 09:00. ВАЗ-2109, за рулем которого сидел 63-летний мужчина, врезался в Nissan Almera на одном из участков Новосибирского тракта.

Водитель и 51-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибли на месте аварии от полученных травм. Владельца иномарки доставили в больницу.

Причину ДТП предстоит выяснить, написало ИА Nation News.