Происшествия 06 декабря 2022, 15:07 Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирске

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Грузовик и легковая машина столкнулись в Новосибирске. Два человека погибли, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла из-за того, что водитель ВАЗ-2109 при выезде с второстепенной дороге не пропустил фуру, уточнил сайт «Дни.ру». В результате он сам и его несовершеннолетний пассажир погибли. Второй пассажир попал в больницу с тяжелыми травмами.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, уточнила газета «Известия».

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