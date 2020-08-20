На автодороге Тюмень — Омск в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека. При лобовом ударе малолитражку разорвало на куски.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на ГИБДД, около 11 часов на участке автотрассы в Люблинском районе Омской области ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN. От удара отечественный автомобиль разорвало на части.

Сейчас устанавливаются личности погибших и обстоятельства ДТП. Движение на данном участке автодороги пока ограничено.