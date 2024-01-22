Происшествия 22 января 2024, 12:25 Два человека погибли в ДТП с «Газелью» в Дагестане

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«Газель» и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе «Кавказ» в Дербентском районе Дагестана. В аварии погибли два человека, сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

По предварительным данным, шофер за рулем «Газели» не справился с управлением и врезался в автомобиль Lada Priora. Грузовик опрокинулся и сбил 68-летнюю женщину, которая стояла на обочине дороги. От полученных травм она скончалась.

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Также в аварии погиб 44-летний пассажир отечественной легковушки, сообщила «Национальная служба новостей».