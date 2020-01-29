Два человека погибли в ДТП с фурой и двумя автобусами под Ростовом

Рейсовый автобус, маршрутка, иномарка и фура столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Жертвами аварии стали два человека. Еще 11 пострадали, семи из них госпитализировали.

Авария произошла утром 29 января в районе Грушевского спуска, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Рейсовый автобус ПАЗ, который ехал в аэропорт Платов, врезался в грузовик Scania. Зацепило микроавтобус Mercedes Sprinter и легковой автомобиль Reno.

В полиции заметили, что ДТП, по предварительным данным, произошло из-за водителя фуры. Мужчина не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Scania протаранила ПАЗ, чей водитель погиб на месте. Легковая иномарка столкнулась с микроавтобусом. Тот съехал в кювет. Водитель Mercedes Sprinter не выжил.

В больницу с места происшествия, уточнило РИА ФАН, срочно отправили семь человек. Еще четырем пострадавшим медики оказали помощь на месте.