Два человека погибли в ДТП с автобусом на столичном шоссе

На севере Москвы автомобиль ВАЗ столкнулся с автобусом. Водитель и пассажир легковушки погибли. Машина ехала на летней резине.

Авария произошла в ночь на 20 ноября на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе, сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Автомобиль ВАЗ, двигающийся на летней резине, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора», — подчеркнули в ведомстве.

Отечественное авто врезалось в автобус частного перевозчика «Трансавтолиз». В момент столкновения пассажиров в нем не было. В ДТП погибли двое — водитель и еще один ехавший в ВАЗ человек.

В Дептрансе напомнили водителям о необходимости сменить резину на колесах своих транспортных средств.