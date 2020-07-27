Два человека погибли в ДТП под Волгоградом

В Волжском (Волгоградская область) неподалеку от трубного завода на автомобильной дороге № 7 в районе трех часов ночи по местному времени произошло смертельное ДТП. В аварии скончались два человека.

Как сообщает novostivolgograda.ru, виновником аварии стал 26-летний водитель легковушки ВАЗ-2144. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta.

В результате скончались водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2114. Водитель Lada Vеstа госпитализирован в тяжелом состоянии. У него травмы головы и ушибы грудной клетки.

Назначена экспертиза, которая установит, был ли погибший водитель за рулем в состоянии алкогольного опьянения.