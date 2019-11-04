Два человека погибли в ДТП под Дмитровом

Два человека погибли при столкновении легковушек на трассе в Московской области. Авария произошла неподалеку от Дмитрова.

«Около 16:50 на 84-м километре автодороги „Москва — Дубна“, Дмитровский район, [произошло] лобовое столкновение двух легковых автомобилей марок Shevrolet и BMW. По предварительной информации, два человека погибли, двое получили ранения», — сообщили «360» в подмосковном управлении МВД.

В ведомстве рассказали, что на месте аварии действует ограничение. Судя по сервису «Яндекс.Карты», затруднения наблюдаются при движении в обе стороны по трассе. При следовании в сторону Москвы образовалась трехкилометровая пробка.

На месте происшествия находятся сотрудники ДПС, обстоятельства ДТП уточняются.