Два человека погибли в ДТП на владимирской трассе

Во Владимирской области Lada улетела в кювет и врезалась в дерево. Управлявшая отечественным авто девушка и один пассажир погибли. Еще один пострадал.

Авария произошла в Гусь-Хрустальном районе вечером 10 декабря на шестом километре автодороги Великодворье — Барсуки. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

За рулем Lada, по предварительным данным, находилась девушка 1999 года рождения. Она не справилась с управлением при правом повороте. Машину вынесло на встречную полосу, а потом бросило в кювет на дерево.

Водитель автомобиля погибла на месте происшествия. От полученных травм скончался и ее пассажир такого же возраста. В больницу отправили еще одну находившуюся в Lada девушку 2003 года рождения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.