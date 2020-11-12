Два человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

Уточняется, что ДТП произошло в Неклиновском районе около трех часов дня. По информации инспекторов, 30-летний водитель машины Lada Priora превысил скорость и потерял управление. В результате автомобиль унесло в кювет.

Машина перевернулась несколько раз и встала на бок. 38-летний пассажир скончался на месте. Водитель умер по дороге в медицинское учреждение в карете скорой помощи.