12 ноября 2020, 14:28
Два человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области
Два человека погибли в аварии на 71-м километре трассы «Ростов — Таганрог — граница с Украиной» в среду, 11 ноября, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу в областного управления ГИБДД.
Уточняется, что ДТП произошло в Неклиновском районе около трех часов дня. По информации инспекторов, 30-летний водитель машины Lada Priora превысил скорость и потерял управление. В результате автомобиль унесло в кювет.
Машина перевернулась несколько раз и встала на бок. 38-летний пассажир скончался на месте. Водитель умер по дороге в медицинское учреждение в карете скорой помощи.