Происшествия 01 марта 2023, 13:42 Два человека погибли в ДТП на трассе Уфа — Оренбург

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Смертельная авария, в которой погибли два человека, произошла накануне на 217-м километре автодороги Уфа — Оренбург. Об этом написал сайт 56orb.ru.

Как рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан, водитель за рулем LADA выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Volkswagen Tiguan.

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Водитель и 59-летний пассажир отечественной машины скончались на месте происшествия. Водителя иномарки с травмами увезли в медучреждение.

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