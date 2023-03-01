01 марта 2023, 13:42
Два человека погибли в ДТП на трассе Уфа — Оренбург
Смертельная авария, в которой погибли два человека, произошла накануне на 217-м километре автодороги Уфа — Оренбург. Об этом написал сайт 56orb.ru.
Как рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан, водитель за рулем LADA выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Volkswagen Tiguan.
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Водитель и 59-летний пассажир отечественной машины скончались на месте происшествия. Водителя иномарки с травмами увезли в медучреждение.
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ДТП
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