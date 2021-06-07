Два человека погибли в ДТП на трассе под Самарой

В Самарской области иномарка столкнулась с отечественным авто. В аварии погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на третьем километре трассы Новокуйбышевск — поселок Речников вечером 7 июня.

«ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda Octavia. Оба водителя погибли на месте», — уточнили в ведомстве.

За рулем отечественного авто был мужчина 1999 года рождения, иномаркой управлял мужчина 1988 года рождения.

Удар оказался настолько сильным, что от Lada осталась груда металла. Skoda после столкновения вылетела в кювет.

Двух пострадавших в ДТП отправили в больницу.

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись сразу семь автомобилей. Одним из участников аварии оказалось такси.