facebook_pixel
    07 июня 2021, 23:32

    Два человека погибли в ДТП на трассе под Самарой

    Александра Ломейко, Евгения Бардонова

    В Самарской области иномарка столкнулась с отечественным авто. В аварии погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

    Два человека погибли в ДТП на трассе под Самарой

    ДТП произошло на третьем километре трассы Новокуйбышевск — поселок Речников вечером 7 июня.

    «ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda Octavia. Оба водителя погибли на месте», — уточнили в ведомстве.

    За рулем отечественного авто был мужчина 1999 года рождения, иномаркой управлял мужчина 1988 года рождения.

    Удар оказался настолько сильным, что от Lada осталась груда металла. Skoda после столкновения вылетела в кювет.

    Двух пострадавших в ДТП отправили в больницу.

    На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись сразу семь автомобилей. Одним из участников аварии оказалось такси.