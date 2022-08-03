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    03 августа 2022, 11:55

    Два человека погибли в ДТП на трассе Красноярск — Енисейск

    Оксана Лавнюженко

    В Красноярском крае на 122-м километре автодороги Красноярск — Енисейск накануне произошло смертельное ДТП. Там столкнулись автомобиль марки Nissan и мотоблок с прицепом. Об этом написало ИА Nation News.

    По данным регионального ГУ МВД, 57-летний водитель Nissan не справился с управлением и врезался в мотоблок. На месте происшествия погибли 42-летняя женщина и 10-летний мальчик. Еще три человека получили травмы.

    Отмечается, что в принципе мотоблока находилась семья, которая возвращалась с празднования дня рождения.