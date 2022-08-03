03 августа 2022, 11:55
Два человека погибли в ДТП на трассе Красноярск — Енисейск
В Красноярском крае на 122-м километре автодороги Красноярск — Енисейск накануне произошло смертельное ДТП. Там столкнулись автомобиль марки Nissan и мотоблок с прицепом. Об этом написало ИА Nation News.
По данным регионального ГУ МВД, 57-летний водитель Nissan не справился с управлением и врезался в мотоблок. На месте происшествия погибли 42-летняя женщина и 10-летний мальчик. Еще три человека получили травмы.
Отмечается, что в принципе мотоблока находилась семья, которая возвращалась с празднования дня рождения.