В Красноярском крае на 122-м километре автодороги Красноярск — Енисейск накануне произошло смертельное ДТП. Там столкнулись автомобиль марки Nissan и мотоблок с прицепом. Об этом написало ИА Nation News.

По данным регионального ГУ МВД, 57-летний водитель Nissan не справился с управлением и врезался в мотоблок. На месте происшествия погибли 42-летняя женщина и 10-летний мальчик. Еще три человека получили травмы.

Отмечается, что в принципе мотоблока находилась семья, которая возвращалась с празднования дня рождения.