Два человека погибли в ДТП на Ставрополье

ВАЗ-2114 поворачивал на главную дорогу со второстепенной и столкнулся с фурой. Машины вылетели с дороги в канаву и перевернулись.

Для 22-летнего водителя и его 21-летнего пассажира легкового автомобиля полученные травмы оказались смертельными. Водителя фуры доставили в медучреждение.