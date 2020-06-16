    16 июня 2020, 18:09

    Два человека погибли в ДТП на Ставрополье

    Редакция сайта 360°

    Во время столкновения фуры и легкового автомобиля в Ставропольском крае погибли два человека. Это произошло в Кочубеевском районе накануне вечером, сообщил Newstracker.ru.

    ВАЗ-2114 поворачивал на главную дорогу со второстепенной и столкнулся с фурой. Машины вылетели с дороги в канаву и перевернулись.

    Для 22-летнего водителя и его 21-летнего пассажира легкового автомобиля полученные травмы оказались смертельными. Водителя фуры доставили в медучреждение.