16 июня 2020, 18:09
Два человека погибли в ДТП на Ставрополье
Во время столкновения фуры и легкового автомобиля в Ставропольском крае погибли два человека. Это произошло в Кочубеевском районе накануне вечером, сообщил Newstracker.ru.
ВАЗ-2114 поворачивал на главную дорогу со второстепенной и столкнулся с фурой. Машины вылетели с дороги в канаву и перевернулись.
Для 22-летнего водителя и его 21-летнего пассажира легкового автомобиля полученные травмы оказались смертельными. Водителя фуры доставили в медучреждение.