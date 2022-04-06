Два человека погибли в ДТП на нижегородском мосту в ночь на 6 апреля

В ночь на 6 апреля на Мызинском мосту Нижнего Новгорода произошла серьезная авария — автомобиль с грузовой платформой «Чайка-Сервис» врезался в KIA Rio. В результате инцидента скончались два человека, находящихся в салоне легковушки.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на сведения отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, столкновение двух участников дорожного движения зафиксировали в 00:17. Водитель спецавтомобиля «Чайка-Сервис» не соблюдал безопасную скорость, поэтому не смог избежать столкновения со стоящей на дороге KIA Rio. Из-за серьезного удара на месте скончались водитель легкового автомобиля 1979 года рождения и его пассажир — молодой человек 2000 года рождения.