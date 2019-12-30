Два человека погибли в ДТП на Кубани

Авария произошла в 9:00 на 6-м км дороги Крымск — Джигинка.

Машину Honda CR-V вынесло на «всречку», где она лоб в лоб столкнулась с «Газелью». Водитель Honda и его 17-летняя пассажирка погибли на месте. Водитель «Газели» был доставлен в больницу. По предварительной версии, ДТП произошло из-за неверного выбора скорости в условиях плохой погоды. Полиция выясняет все причины случившегося.