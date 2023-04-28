Происшествия 28 апреля 2023, 15:51 Два человека погибли в Белгородской области при выезде в Журавлевку Глава Белгородской области Гладков сообщил, что 2 человека погибли при выезде в Журавлевку Pxhere

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Два жителя Белгородской области погибли после выезда в запрещенную зону в селе Журавлевка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ЧП в Журавлевке. По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли», — написал он.

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По словам Гладкова, причину гибели людей выясняют. Оперативная группа уже работает на месте случившегося. Гладков пообещал позже поделиться подробностями произошедшего.

Ранее губернатор сообщил о массированном обстреле Шебекинского городского округа украинскими беспилотниками. Пострадали только линии электропередач, их восстановят в ближайшее время.

Кроме того, днем 28 апреля снаряд упал с парашюта в Муроме на частный жилой дом. Обошлось без жертв. Следственная группа уже прибыла на мест происшествия, территорию оцепили.