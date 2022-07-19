Два человека погибли в аварии в Воронежской области

В Воронежской области случилось ДТП, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Авария произошла в селе Радченском. 30-летний водитель LADA Priora съехал с дороги и вписался в дерево. В результате авто вспыхнуло и двое пассажиров получили смертельные травмы. ИА Nation News уточнило, что водитель и другая пассажирка выжили. Их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.