Происшествия 31 января 2024, 14:30 Два человека погибли в аварии в Самарской области

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Смертельная авария, в которой погибли два человека, произошла накануне в Самарской области. На трассе А-300 в Большеглушицком районе столкнулись минивэн Mercedes и LADA. Об этом написал «Царьград».

Как уточнили в региональном ГУ МВД, 66-летний водитель минивэна выехал на встречную полосу движения и врезался в отечественное авто. Оба водителя скончались на месте.

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В аварии также пострадали восемь пассажиров минивэна. Шесть человек попали в больницу.