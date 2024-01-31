31 января 2024, 14:30
Два человека погибли в аварии в Самарской области
Смертельная авария, в которой погибли два человека, произошла накануне в Самарской области. На трассе А-300 в Большеглушицком районе столкнулись минивэн Mercedes и LADA. Об этом написал «Царьград».
Как уточнили в региональном ГУ МВД, 66-летний водитель минивэна выехал на встречную полосу движения и врезался в отечественное авто. Оба водителя скончались на месте.
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В аварии также пострадали восемь пассажиров минивэна. Шесть человек попали в больницу.
ДТП
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