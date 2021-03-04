Два человека погибли в аварии в Пензенской области

В Пензенской области случилось ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, авария произошла на 450-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов. Столкнулись легковушки Toyota и Mazda. В результате водитель и пассажир последнего авто скончались. Мужчина, управлявший первой машиной, получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.