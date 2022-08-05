Два человека погибли в аварии в Дагестане

Смертельная авария произошла вечером 4 августа на 61-м километре дороги Манас — Сергокала — Первомайск в Каякентском районе Дагестана. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По информации правоохранителей, водитель ВАЗ-21104 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta и Lada Priora, которые затем въехали в Mitsubishi Carisma.

На месте ДТП скончались водитель отечественного автомобиля и его 14-летний пассажир. Еще трое пассажиров были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.