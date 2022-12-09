Происшествия 09 декабря 2022, 18:38 Два человека погибли в аварии со школьным автобусом в Новгородской области

Читать 360tv в

Школьный автобус столкнулся с легковой машиной в Новгородской области. Два человека погибли, сообщил ТАСС со ссылкой на УГБИДД по региону.

Происшествие случилось на автодороге Старая Русса — Демянск — Сольцы, уточнило издание «Ридус». Водитель легковушки начал обгонять машину впереди и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение со школьным автобусом.

Реклама

Пассажир автомобиля и водитель автобуса погибли. Школьники не пострадали. Правоохранители выясняют подробности аварии.

Реклама