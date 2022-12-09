09 декабря 2022, 18:38
Два человека погибли в аварии со школьным автобусом в Новгородской области
Школьный автобус столкнулся с легковой машиной в Новгородской области. Два человека погибли, сообщил ТАСС со ссылкой на УГБИДД по региону.
Происшествие случилось на автодороге Старая Русса — Демянск — Сольцы, уточнило издание «Ридус». Водитель легковушки начал обгонять машину впереди и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение со школьным автобусом.
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Пассажир автомобиля и водитель автобуса погибли. Школьники не пострадали. Правоохранители выясняют подробности аварии.
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ДТП
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