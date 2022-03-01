Два человека погибли в аварии с участием полицейского автомобиля в Краснодарском крае

Смертельная авария с участием служебного автомобиля полиции произошла накануне в федеральной территории «Сириус» в районе поселка Мирный в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Царьград».

По информации пресс-службы ОМВД России по федеральной территории, автомобиль Geely MK столкнулся с транспортным средством ГИБДД Toyota Camry. В результате случившегося два человека погибли, еще четверо получили травмы.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.