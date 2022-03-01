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    01 марта 2022, 17:19

    Два человека погибли в аварии с участием полицейского автомобиля в Краснодарском крае

    Оксана Лавнюженко

    Смертельная авария с участием служебного автомобиля полиции произошла накануне в федеральной территории «Сириус» в районе поселка Мирный в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Царьград».

    По информации пресс-службы ОМВД России по федеральной территории, автомобиль Geely MK столкнулся с транспортным средством ГИБДД Toyota Camry. В результате случившегося два человека погибли, еще четверо получили травмы.

    В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.