Два человека погибли в аварии с шестью машинами под Петербургом. Видео

Два человека погибли в результате массовой аварии с участием грузовика в Ленинградской области. В соцсетях опубликовано видео страшного ДТП.

Авария произошла на 142-м километре трассы «Скандинавия» около 06:00 21 декабря.

«Произошел наезд грузового автомобиля на пять легковых автомобилей, стоявших на неисправном светофоре (производился ремонт светофора, данные автотранспортных средств устанавливаются) с последующим возгоранием автомобилей. По предварительным данным есть пострадавшие (на месте работает Следственный комитет РФ)», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В 06:20 пожар локализовали, а в 06:26 — ликвидировали. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В тушении участвовали 27 человек и семь единиц техники.

Как уточнили «Интерфаксу» в ГИБДД, в легковушки врезался грузовик DAF с полуприцепом. В результате происшествия погибли двое водителей легковых автомобилей. Из-за аварии движение на участке трассы закрыли, организован объезд через Выборг.