Происшествия 07 февраля 2024, 16:12 Два человека погибли в аварии с поездом в Оренбургской области

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В Оренбургской области столкнулись поезд и Lada Priora, два человека погибли. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги.

Во вторник, 6 января, легковушка выехала на пути, проигнорировав запрещающий сигнал и приближающийся грузовой поезд. Машинист не успел полностью затормозить и снес машину. В результате 22-летний водитель авто и его 15-летний пассажир погибли на месте. Назначена проверка.

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