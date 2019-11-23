Два человека погибли в аварии с микроавтобусом под Ульяновском. Видео

Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении микроавтобуса и автофургона в Ульяновске.

Как сообщили в пресс-службе ульяновского управления МВД, авария произошла около 07:30 (06:30 по московскому времени) возле села Кротовка Засвияжского района. Столкнулись Renault Trafic и «Вис».

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«Водитель и пассажир автомашины „Вис“ скончались, четверо граждан из автомашины Renault Trafic госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе МВД.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

В Сети опубликовано видео с места аварии.