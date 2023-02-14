14 февраля 2023, 15:48
Два человека погибли в аварии с микроавтобусом в Тульской области
Тульская ГИБДД: 2 человека погибли и 7 пострадали в ДТП с автомобилем и микроавтобусом
Два человека погибли и семеро пострадали в аварии с легковым автомобилем и пассажирским микроавтобусом в Тульской области. Столкновение произошло на трассе в Кимовском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
«Водитель и пассажир автомобиля Lada скончались на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.
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Кроме того, пострадали водитель и шесть пассажиров, которые ехали в автобусе. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.
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Микроавтобус ехал из города Кимовска в Новольвовск. По предварительным данным, автомобиль Lada вылетел на полосу встречного движения. Инспекторы ДПС не исключают, что аварию могла спровоцировать скользкая дорога.
Накануне областное ГИБДД опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий 14 февраля — о мокром снеге и гололедице.
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