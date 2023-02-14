Происшествия 14 февраля 2023, 15:48 Два человека погибли в аварии с микроавтобусом в Тульской области Тульская ГИБДД: 2 человека погибли и 7 пострадали в ДТП с автомобилем и микроавтобусом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два человека погибли и семеро пострадали в аварии с легковым автомобилем и пассажирским микроавтобусом в Тульской области. Столкновение произошло на трассе в Кимовском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Водитель и пассажир автомобиля Lada скончались на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Кроме того, пострадали водитель и шесть пассажиров, которые ехали в автобусе. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.

Реклама

Микроавтобус ехал из города Кимовска в Новольвовск. По предварительным данным, автомобиль Lada вылетел на полосу встречного движения. Инспекторы ДПС не исключают, что аварию могла спровоцировать скользкая дорога.

Накануне областное ГИБДД опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий 14 февраля — о мокром снеге и гололедице.