Происшествия 11 ноября 2022, 14:30 Два человека погибли в аварии с маршрутным такси в Новосибирске

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В Ленинском районе Новосибирска на улице Титова столкнулись маршрутное такси и легковый автомобиль марки Toyota. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе областного Минздрава, восемь человек получили ранения. Все они были доставлены в больницу, написал «Царьград».

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В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

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