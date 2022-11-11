11 ноября 2022, 14:30
Два человека погибли в аварии с маршрутным такси в Новосибирске
В Ленинском районе Новосибирска на улице Титова столкнулись маршрутное такси и легковый автомобиль марки Toyota. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС.
Как уточнили в пресс-службе областного Минздрава, восемь человек получили ранения. Все они были доставлены в больницу, написал «Царьград».
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В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.
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ДТП
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