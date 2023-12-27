Происшествия 27 декабря 2023, 12:25 Два человека погибли в аварии с КамАЗом в Ростовской области

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ДТП, в котором скончались два человека, произошло вечером 25 декабря на 49-м километре трассы Ростов — Новошахтинск в Ростовской области. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Сообщается, что 53-летний водитель МАЗ с полуприцепом врезался в КамАЗ под управлением 57-летнего мужчины. Оба водителя скончались на месте происшествия до приезда медиков.

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Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.