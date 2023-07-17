Происшествия 17 июля 2023, 15:51 Два человека погибли в аварии с грузовиком в Челябинской области

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Смертельное ДТП с участием грузовика произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По данным ведомства, водитель «Лада Гранта» потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой Scania. Водитель и пассажир отечественной машины скончались на месте. Еще одного человека доставили в больницу Юрюзани.

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В причинах и обстоятельствах аварии сейчас разбираются правоохранители.