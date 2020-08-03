Два человека погибли в аварии с грузовиком в Балашихе

Два человека погибли, один пострадал при столкновении грузового автомобиля и Toyota Camry в Московской области. Авария произошла на трассе М7 «Волга».

«Два человека погибли, один пострадал. 20-й километр М7 „Волга“ в направлении Москвы. Попутное столкновение Toyota Camry и грузового автомобиля», — сообщили «360» в пресс-службе МВД Московской области. Погибли водитель и пассажир из Toyota Camry. Еще один пострадавший также находился в легковушке. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.