Два человека погибли в аварии с грузовиком на МКАД

В Москве в аварии с участием грузовика погибли два человека. Большегруз столкнулся с легковым автомобилем на внешней стороне МКАД. Движение затруднено.

ДТП произошло на 7-м километре Московской кольцевой автодороги, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Жертвами аварии стали двое. По данным телеканала РЕН ТВ, это мужчина и женщина. Их зажало в кабине легковушки. От полученных травм люди скончались.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В районе аварии затруднено движение транспорта.

В Бишкеке на днях в серьезную аварию попала певица Асель Кадырбекова. Девушка получила серьезное повреждение мозга и впала в кому.