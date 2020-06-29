29 июня 2020, 07:31
Два человека погибли в аварии с грузовиком на МКАД
В Москве в аварии с участием грузовика погибли два человека. Большегруз столкнулся с легковым автомобилем на внешней стороне МКАД. Движение затруднено.
ДТП произошло на 7-м километре Московской кольцевой автодороги, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Жертвами аварии стали двое. По данным телеканала РЕН ТВ, это мужчина и женщина. Их зажало в кабине легковушки. От полученных травм люди скончались.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В районе аварии затруднено движение транспорта.
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