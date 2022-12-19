Происшествия 19 декабря 2022, 15:31 Два человека погибли в аварии с фургоном в Нижегородской области

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Столкновение иномарки и фургона произошло на трассе в Нижегородской области в ночь на понедельник. В результате аварии погибли два человека, сообщило НИА «Нижний Новгород».

По предварительным данным, на федеральной трассе М-7 «Волга» ГАЗель столкнулась с автомобилем Cadillac Escalade. Оба водителя погибли.

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Отмечается, что последствия аварии устраняли сотрудники регионального управления МЧС, были привлечены шесть человек.

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