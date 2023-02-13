13 февраля 2023, 12:24
Два человека погибли в аварии с большегрузом в Тюменской области
Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло на трассе в Ишимском районе Тюменской области. В результате аварии погибли два человека, сообщил РЕН ТВ.
По предварительным данным, водитель за рулем легковой иномарки Cherry выехал на встречную полосу, после чего врезался в большегруз. В результате столкновения от полученных травм скончались находящиеся в салоне легковушки пассажир и водитель.
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По данным Nation News, второго пассажира иномарки Cherry доставили в больницу.
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