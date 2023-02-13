Происшествия 13 февраля 2023, 12:24 Два человека погибли в аварии с большегрузом в Тюменской области

Читать 360tv в

Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло на трассе в Ишимском районе Тюменской области. В результате аварии погибли два человека, сообщил РЕН ТВ.

По предварительным данным, водитель за рулем легковой иномарки Cherry выехал на встречную полосу, после чего врезался в большегруз. В результате столкновения от полученных травм скончались находящиеся в салоне легковушки пассажир и водитель.

Реклама

По данным Nation News, второго пассажира иномарки Cherry доставили в больницу.

Реклама