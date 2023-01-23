23 января 2023, 18:20
Два человека погибли в аварии под Ростовом-на-Дону
Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе вблизи хутора Садки в Ростовской области. В результате аварии погибли два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не справился с управлением. Машину занесло при повороте, в результате чего она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с отечественным автомобилем.
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От полученных травм скончались оба водителя.
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ДТП
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