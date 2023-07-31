Происшествия 31 июля 2023, 12:05 Два человека погибли, шестеро пострадали в результате обстрела в центре Донецка Врио главы ДНР Пушилин: в результате атаки ВСУ в центре Донецка погибли два человека Скриншот видео

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В результате атаки ВСУ по центру Донецка погибли два человека, еще шестеро пострадали. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

По его словам, утром 31 июля попадания ВСУ зафиксировали в Ворошиловском и Куйбышевском районах города.

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«В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шестеро ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — написал Пушилин.

По данным СЦКК в ДНР, в 09:50 из населенного пункта Нейталово украинские подразделения выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО. До этого, в 09:35, зафиксировали еще четыре прилета.

Мэр города Алексей Кулемзин также сообщил об атаке ВСУ в Ворошиловском районе. Он указал, что личности пострадавших от обстрела людей начали устанавливать.

Прошедшей ночью стало известно о гибели жителя Куйбышевского района в результате атаки украинских подразделений. Им стал мужчина 1992 года рождения.