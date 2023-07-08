Происшествия 08 июля 2023, 08:40 Два человека погибли с ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области МВД: в Иркутской области в ДТП с рейсовым автобусом погибли два человека ГУ МВД России по Иркутской области

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Кроссовер врезался в рейсовый автобус на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. В аварии два человека погибли, четверо пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области.

«Сотрудники полиции работают на месте аварии с междугородним автобусом, в результате которой погибли два человека», — уточнили в ведомстве.

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Авария произошла в ночь на субботу на 1295-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Замзор Нижнеудинского района. Кроссовер Nissan Pathfinder не поделил дорогу с автобусом, который ехал из Красноярска в Братск.

От полученных травм на месте происшествия скончались 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка иномарки. Еще трое пассажиров иномарки получили травмы.

В салоне автобуса находились 47 пассажиров и 3 водителя, одного из которых после ДТП доставили в больницу.

Днем ранее легковушка и пассажирский автобус столкнулись в Челябинской области.