Важное 30 июня 2023, 11:33 Два человека погибли при взрыве резервуара для нефтепродуктов в Татарстане РИА «Новости»

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В результате взрыва пустого резервуара для нефтепродуктов в Татарстане погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв случился в селе Старое Маврино на территории товарного парка «Елховнефть», входящего в состав ПАО «Татнефть». По информации агентства, пожара не было, однако Telegram-канал «112», напротив, написал, что возгорание произошло. По его данным, резервуар взорвался во время работ по его очистке.

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Причина происшествия устанавливается.

Почти четыре года назад, в начале декабря 2019 года, в Татарстане был аналогичный случай. Тогда в результате взрыва в резервуаре «Транснефти» также погибли двое рабочих. На насосно-перекачивающей станции «Калейкино» вспыхнул пожар при очистке неиспользуемого резервуара. Огонь распространился на 45 квадратных метров. Его погасили в течение часа. Позже на дне резервуара обнаружили два тела. Их подняли и передали правоохранителям.