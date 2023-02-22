22 февраля 2023, 13:16
Два человека погибли при взрыве на месторождении газа в ЯНАО
СК возбудил дело после гибели двух рабочих при взрыве на месторождении газа на Ямале
Два человека погибли при взрыве на газовом месторождении в Тазовском районе на Ямале, сообщила пресс-служба регионального СК. Еще один рабочий получил травмы, его доставили в Новоуренгойскую городскую больницу. Правоохранители возбудили уголовное дело.
По данным следствия, взрыв произошел 21 февраля при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола. Жертвами стали два сотрудника коммерческой организации — 1984 и 1993 годов рождения. Еще один человек выжил, но получил травмы, его госпитализировали при помощи санавиации.
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На место происшествия выехали следователи. Вместе с криминалистами и полицейскими они будут разбираться в причинах произошедшего и устанавливать ответственных за соблюдение требований безопасности. СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек.
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По информации источников агентства «Интерфакс», предприятие принадлежит компании «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз». Эксплуатацию Северо-Русского месторождения начали в 2019 году.
Ранее взрыв произошел в сварочной мастерской в США. После этого здание во Флориде охватило пламя, спасатели вывели из огня трех человек, медики оказали им помощь. Жертвами пожара стали два человека. Местная полиция устанавливает причины ЧП.
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