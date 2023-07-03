Происшествия 03 июля 2023, 15:06 Два человека погибли при взрыве газового баллона под Сергиевым Посадом Telegram-канал «112»: 2 человека погибли при взрыве баллона на «Скоропусковском Синтезе» Пресс-служба МЧС

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Два человека стали жертвами взрыва газового баллона под Сергиевым Посадом. О происшествии сообщил Telegram-канал «112».

Авторы указали, что баллон взорвался на территории предприятия «Скоропусковский Синтез». Это случилось во время ремонтных работ.

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О происшествии также написал в своем Telegram-канале репортер Андрей Трофимов. Он узнал о случившемся от подписчиков, но еще не проверил информацию. Официально сведения о взрыве пока не подтвердили.

UPD: в МЧС «360» сообщили о несчастном случае на «Скоропусковском Синтезе». Оперативный дежурный диспетчерской службы по Сергиево-Посадскому округу получил сигнал о происшествии 3 июля в 13:50. ЧП произошло в кирпичном цеху, который находится на ремонте более 10 лет.

«При монтаже алюминиевой емкости, находящейся под давлением, объемом шесть кубометров произошла ее разгерметизация», — уточнили в МЧС.

В ведомстве подтвердили гибель двух человек. Разрушений на месте происшествия нет, пожар не начался. На место выезжали 11 сотрудников спецслужб, из них шесть — от МЧС России.

Ранее на севере Москвы взорвался автомобиль, внутри которого находились баллоны с газом. Машину перевернуло, а ее заднюю часть разворотило от удара, сообщил один из очевидцев. При происшествии никто не пострадал.