Два человека погибли при взрыве газа в воронежской многоэтажке

При взрыве газа в девятиэтажке Воронежа погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Информация о «взрыве газовоздушной смеси» в панельном 12-подъездном доме № 88 по улице Хользунова поступила в 3:31. По предварительной версии, обрушились три-четыре этажа и начался пожар. К моменту приезда спасателей он распространился на 120 квадратных метров.

Из дома эвакуировали 113 человек, в том числе 27 — в масках спасаемого. Погибших нашли в квартире, где произошло обрушение.

С открытым горением удалось справиться к 5:13. Пожар ликвидировали в 6:21. На месте работали 13 пожарных расчетов, всего — 52 человека.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что профильные службы указывают на «бытовую причину трагедии». Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал «изучить их жизненные ситуации и посмотреть, чем можем помочь». По словам Гусева, жильцов дома разместили в пункте временного содержания и обеспечили питанием.

Ранее, 27 февраля, человек погиб при взрыве газа в квартире дома в городе Волжском Волгоградской области. По данным СУ СК по региону, причиной происшествия стал поврежденный шланг газовой плиты.