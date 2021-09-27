Два человека погибли при взрыве газа в Хабаровском крае

Два человека стали жертвами взрыва газа в Хабаровском крае. Все произошло во время ремонтных работ в системе канализации. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«В 14:30 (07:30 по московскому времени) в понедельник на объекте ООО „БАМ Сервис“ (основные канализационные сооружения, поселок Новый Ургал) при производстве ремонтных работ аэратора произошел взрыв газометана», — сказано в сообщении ведомства.

Двое работников предприятия погибли.

На место происшествия направился прокурор Верхнебуреинского района Кирилл Реснянский. Во время разбирательств будет дана оценка соблюдению требований техники безопасности на производстве.

В прокуратуре отметили, что произошедшее не повлияло на подготовку к предстоящему отопительному сезону и функционированию многоквартирных домов.