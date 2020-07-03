Два человека погибли при взрывах на фабрике фейерверков в Турции

Первый взрыв прогремел в 11:15 по местному времени на фабрике, расположенной неподалеку от города Хендек. Тогда к месту происшествия приехали пожарные. Помимо них к фабрике прибыло 85 машин скорой помощи и два вертолета.

Два человека погибли, еще 73 были ранены. Сотрудников с ранениями отвезли в больницу. Всего во время взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поручил министру здравоохранения отправиться на место происшествия, отметила «Газета.ru».

Во время взрыва на фабрике хранилось 110 тонн фейерверков.