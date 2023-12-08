Происшествия 08 декабря 2023, 18:23 Два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой в Северной Осетии

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Столкновение пассажирского поезда и легкового автомобиля произошло вблизи села Эльхотово в Северной Осетии. В аварии погибли два человека, сообщил сайт newstracker.ru.

По предварительным данным, следовавший по маршруту Владикавказ — Адлер поезд врезался в машину ВА3-2106 на нижнем регулируемом железнодорожном переезде. От полученных травм скончались два человека, находившихся в салоне авто.

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Отмечается, что среди пассажиров поезда никто не пострадал.