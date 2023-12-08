Происшествия 08 декабря 2023, 02:31 Два человека погибли при столкновении поезда и легковушки в Северной Осетии Поезд столкнулся с легковушкой в Северной Осетии, есть жертвы РИА «Новости»

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Два человека погибли при столкновении поезда и легкового автомобиля «ВА3-2106» в Северной Осетии. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

По данным ведомства, поезд, следовавший по маршруту Владикавказ — Адлер, столкнулся с автомобилем на регулируемом железнодорожном переезде в селе Эльхотово.

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По предварительной информации, в аварии погибли два человека, которые на тот момент находились в машине, пассажиры поезда не пострадали.

Спасатели уже извлекли тела погибших из салона поврежденного автомобиля. Спустя некоторое время поезд продолжил движение, другие составы задерживать не будут.

«Всего к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия от МЧС России привлекаются три единицы техники и 12 человек личного состава», — уточнили в ведомстве.

Ранее московские спасатели вызволили из разбитого автомобиля беременную женщину в Сергиевом Посаде. Ее зажало в салоне в результате бокового столкновения Toyota Land Cruiser и Chevrolet Niva.