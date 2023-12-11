Происшествия 11 декабря 2023, 12:07 Два человека погибли при столкновении поезда и иномарки на ж/д путях в Алтайском крае

Читать 360tv в

Товарный поезд и иномарка стали участниками смертельного ДТП на ж/д переезде в Алтайском крае. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авария произошла рядом с селом Панкрушиха. Согласно данным ведомства, водитель легковушки пытался пересечь пути на запрещающий сигнал светофора. В результате грузовой состав протаранил автомобиль.

Реклама

Смертельные травмы получили два человека, находившиеся в салоне машины. Еще двоим потребовалась госпитализация. Локомотивная бригада не пострадала.