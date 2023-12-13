Происшествия 13 декабря 2023, 07:37 Два человека погибли при столкновении микроавтобуса с автовышкой в Приморье Полиция Приморья: 2 человека погибли при аварии микроавтобуса с автовышкой РИА «Новости»

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На трассе в Михайловском районе Приморья микроавтобус врезался в автовышку. Погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморья.

ДТП произошло в 11:30 по местному времени на 627 километре трассы «Хабаровск-Владивосток». По данным ведомства, водитель микроавтобуса УАЗ врезался в автовышку, которую поставили для выполнения работ по ремонту освещения. От удара машина загорелась. В момент аварии на автовышке находился рабочий.

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«Водитель УАЗ и рабочий, который в момент происшествия находился на поднятой стреле автовышки, погибли на месте», — подчеркнули правоохранители.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, оперативники и бригада скорой медицинской помощи. Что послужило причиной дорожно-транспортного происшествия, неизвестно. правоохранителям предстоит это выяснить.

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