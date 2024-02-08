Происшествия 08 февраля 2024, 18:25 Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Амурской области

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Смертельная авария произошла на 23-м километре дороги Завитинск — Поярково в Амурской области. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

По предварительной информации, участниками ДТП стали легковушка ГАЗ-3110 и грузовик Isuzu. Травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека. Еще двоим потребовалась медицинская помощь. Организована проверка.