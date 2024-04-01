01 апреля 2024, 11:38
Два человека погибли при столкновении легковушек на объездной дороге Ижевска
Смертельная авария произошла на объездной дороге Ижевска в Удмуртии. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на данные ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно предварительной информации, два легковых автомобиля столкнулись возле поворота в населенный пункт Бахтияры.
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Травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека. Еще двоим участникам ДТП потребовалась медицинская помощь. Правоохранители организовали проверку.
ДТП
МЧС РФ
Удмуртия
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