Происшествия

01 апреля 2024, 11:38

Два человека погибли при столкновении легковушек на объездной дороге Ижевска

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Смертельная авария произошла на объездной дороге Ижевска в Удмуртии. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на данные ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно предварительной информации, два легковых автомобиля столкнулись возле поворота в населенный пункт Бахтияры.

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Травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека. Еще двоим участникам ДТП потребовалась медицинская помощь. Правоохранители организовали проверку.

ДТП

МЧС РФ

Удмуртия

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