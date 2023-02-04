Эксклюзив 04 февраля 2023, 11:50 Два человека погибли при столкновении «Газели» и иномарки в Подмосковье Источник «360»: два человека стали жертвами ДТП на Володарском шоссе в Подмосковье Телеканал «360»

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Грузовая «Газель» и Nissan с номерами Армении столкнулись лоб в лоб на седьмом километре Володарского шоссе в Подмосковье, сообщил источник «360» в экстренных службах. По его данным, жертвами аварии стали двое мужчин.

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ДТП произошло в районе деревни Нижнее Мячково. Источник уточнил, что еще два человека получили травмы.

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Все обстоятельства и причины дорожной аварии уточняются.

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